Mais de mil vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (27/7)

Vaga destaque é para mecânico de câmbio, em Vicente Pires - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal iniciam a semana com 1.027 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (27/7). As oportunidades são destinadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade, incluindo pessoas sem experiência e quem busca o primeiro emprego. Os salários chegam a R$ 4,5 mil, além de benefícios.

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A maior remuneração é destinada ao cargo de mecânico de câmbio, com uma vaga disponível em Vicente Pires. Já a função com o maior número de oportunidades é a de operador de caixa, com 125 vagas e salário de até R$ 1,7 mil, além de benefícios.

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Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 Agências do Trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que nenhuma vaga do dia atenda ao perfil do candidato, o cadastro permanece no sistema e pode ser utilizado em futuras seleções.