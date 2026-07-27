GDF implementa semana em homenagem a Niemeyer no calendário da capital

A celebração ocorrerá anualmente, na segunda semana de dezembro, a fim de abranger o dia 15 de dezembro, data de nascimento do homenageado: Oscar Niemeyer. - (crédito: Fundação Oscar Niemeyer/René Burri)

Beatriz Ocké*

O Governo do Distrito Federal (GDF) sancionou a Lei nº 7.931, que institui a Niemeyer Brasília Week no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. A celebração ocorrerá anualmente, na segunda semana de dezembro, a fim de abranger o dia 15 de dezembro, data de nascimento do homenageado: Oscar Niemeyer.

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A norma foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (27/7). A legislação tem como objetivo valorizar, disseminar e celebrar o legado arquitetônico, urbanístico, artístico e cultural de Niemeyer, além de sua contribuição para a criação e o desenvolvimento de Brasília.

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Entre as atividades previstas na programação do evento destacam-se o Fórum Mundial Niemeyer; o Salão Niemeyer Building; exposições temáticas sobre a obra e o legado de Oscar Niemeyer; seminários, palestras, oficinas e atividades formativas; além de mostras, concursos e atividades culturais relacionadas à arquitetura, ao urbanismo, às artes e ao patrimônio cultural.

A medida visa, ainda, fomentar o turismo cultural e a preservação do patrimônio histórico e artístico do DF, com a promoção de atividades educativas e culturais voltadas à arquitetura, ao urbanismo e às artes. Além disso, a lei celebra os 120 anos de nascimento de Oscar Niemeyer, em 2027, e cria o Prêmio Global Niemeyer, destinado a projetos e iniciativas de destaque em áreas como arquitetura, urbanismo, tecnologia, artes e sustentabilidade.