InícioCidades DF
Homenagem

GDF implementa semana em homenagem a Niemeyer no calendário da capital

A lei, que visa celebrar o legado do arquiteto e sua contribuição para o desenvolvimento de Brasília, foi publicada no DODF nesta segunda-feira (27/7)

A celebração ocorrerá anualmente, na segunda semana de dezembro, a fim de abranger o dia 15 de dezembro, data de nascimento do homenageado: Oscar Niemeyer. - (crédito: Fundação Oscar Niemeyer/René Burri)
A celebração ocorrerá anualmente, na segunda semana de dezembro, a fim de abranger o dia 15 de dezembro, data de nascimento do homenageado: Oscar Niemeyer. - (crédito: Fundação Oscar Niemeyer/René Burri)

Beatriz Ocké*

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O Governo do Distrito Federal (GDF) sancionou a Lei nº 7.931, que institui a Niemeyer Brasília Week no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. A celebração ocorrerá anualmente, na segunda semana de dezembro, a fim de abranger o dia 15 de dezembro, data de nascimento do homenageado: Oscar Niemeyer. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A norma foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (27/7). A legislação tem como objetivo valorizar, disseminar e celebrar o legado arquitetônico, urbanístico, artístico e cultural de Niemeyer, além de sua contribuição para a criação e o desenvolvimento de Brasília. 

Entre as atividades previstas na programação do evento destacam-se o Fórum Mundial Niemeyer; o Salão Niemeyer Building; exposições temáticas sobre a obra e o legado de Oscar Niemeyer; seminários, palestras, oficinas e atividades formativas; além de mostras, concursos e atividades culturais relacionadas à arquitetura, ao urbanismo, às artes e ao patrimônio cultural. 

A medida visa, ainda, fomentar o turismo cultural e a preservação do patrimônio histórico e artístico do DF, com a promoção de atividades educativas e culturais voltadas à arquitetura, ao urbanismo e às artes. Além disso, a lei celebra os 120 anos de nascimento de Oscar Niemeyer, em 2027, e cria o Prêmio Global Niemeyer, destinado a projetos e iniciativas de destaque em áreas como arquitetura, urbanismo, tecnologia, artes e sustentabilidade. 

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/07/2026 17:14
SIGA
x