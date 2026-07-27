Governadora vistoria obras em andamento na Estrutural

A governadora Celina Leão (PP) vistoriou uma série de obras em andamento na Estrutural e anunciou novas intervenções que somam cerca de R$ 160 milhões em investimentos. Durante a agenda, nesta segunda-feira (27/7), ela participou do programa GDF nas Obras e anunciou 19 ordens de serviço voltadas à infraestrutura urbana, visitou a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) da região, acompanhou o avanço das obras de saneamento na Chácara Santa Luzia e vistoriou a implantação da DF-010, nova via que ampliará o acesso à cidade.

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O pacote reúne pavimentação de novas vias, recapeamento asfáltico, operação tapa-buracos, construção de calçadas, instalação de novos parquinhos infantis, revitalização de áreas degradadas e implantação de um parque urbano em um espaço atualmente utilizado para descarte irregular de lixo. Ao todo, serão investidos cerca de R$ 25 milhões nas ações.

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Segundo Celina Leão, o objetivo é transformar a paisagem da região e devolver os espaços públicos à população. "Nós demos 19 ordens de serviço que nasceram de demandas apresentadas pela própria comunidade. Vamos asfaltar novas ruas, recuperar vias, construir calçadas e transformar uma área que hoje serve para descarte irregular de lixo em um parque urbano completo. A Estrutural vai ficar de cara nova", afirmou.

Na sequência, a governadora visitou as obras da nova UBS Tipo II da Estrutural, que tem previsão de entrega para dezembro deste ano. A unidade recebeu investimento superior a R$ 12 milhões e ampliará a capacidade de atendimento da atenção primária na região. Celina destacou que o novo sistema construtivo permitiu reduzir significativamente o prazo de execução. "Demorávamos cerca de dois anos para construir uma UBS. Hoje, conseguimos entregar em poucos meses, com mais qualidade, menor custo e muito mais rapidez. É isso que a população espera e merece", ressaltou.

Infraestrutura

A chefe do Buriti também visitou as obras de infraestrutura e saneamento executadas pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) na Chácara Santa Luzia. Nesta etapa, os investimentos ultrapassam R$ 100 milhões, enquanto o projeto completo deverá alcançar aproximadamente R$ 300 milhões. A intervenção vai beneficiar mais de cinco mil famílias com redes de abastecimento de água, melhorias ambientais e preparação para a regularização da área.

Para a governadora, as intervenções representam um marco para a comunidade. "Essa é uma obra da qual temos muito orgulho. Estamos levando dignidade para milhares de famílias, investindo em infraestrutura, iluminação pública e saneamento. A Chácara Santa Luzia será completamente transformada", afirmou.

Celina também acompanhou o andamento das obras da DF-010, executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF). Com investimento de quase R$ 30 milhões, a nova via terá 7km de extensão, ciclovia e funcionará como uma alternativa de acesso à Estrutural, além de reduzir os impactos provocados pela existência de apenas uma entrada e saída para a cidade.