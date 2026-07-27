Projeto "Meu Pai Tem Nome" oferece testes de paternidade na Asa Norte

Projeto "Meu Pai Tem Nome" oferece sessões e testes de paternidade em evento na Asa Norte - (crédito: Divulgação / DPDF)

A 5ª campanha nacional do programa “Meu Pai Tem Nome” irá ocorrer neste sábado, (1/8), com o objetivo de garantir o direito à filiação e fortalecer vínculos familiares. A iniciativa, realizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e coordenada pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), ocorre no Núcleo de Atendimento Integrado (Nuclão), localizado no Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 01, Bloco G, Loja 01, Edifício Rossi Esplanada Business, ao lado do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

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No evento, serão oferecidos testes envolvendo coleta de DNA, atendimento jurídico e psicossocial e sessões extrajudiciais de mediação e conciliação. A iniciativa visa fortalecer a noção de uma paternidade presente, ágil e consensual. Serviços em função de investigação de paternidade, fixação, revisão e execução de pensão alimentícia, assim como regulamentação de guarda e convivência familiar, reconhecimento e dissolução de união estável, divórcio, reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva e partilha de bens. Certidões atualizadas também poderão ser emitidas quando cabível.

Essa campanha é realizada simultaneamente em todas as Defensorias Públicas do país, e, no DF, conta com o apoio da Unidade de Atividade Psicossocial (Uniap), que atua de forma integrada com as equipes jurídicas.

O evento está disponível para qualquer pessoa interessada no reconhecimento voluntário da filiação e famílias que necessitam de orientação jurídica ou apoio psicossocial.

*Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates