Presidente do PV-DF propõe criação de "creche para idosos"

Eduardo Brandão, presidente do PV-DF, é o entrevistado do CB.Poder desta segunda-feira (27/7) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Nesta segunda-feira (27/7), em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília —, o presidente do PV-DF, Eduardo Brandão, disse que uma das propostas da pré-campanha ao Governo do Distrito Federal é fazer um trabalho voltado a idosos vulneráveis. Aos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza, ele apresentou a ideia de o estado criar um espaço semelhante a uma creche para idosos. O programa faz parte da série Esquenta Eleições com presidentes de partidos do DF.

Brandão afirmou ser uma das preocupações do partido o fato de a população estar vivendo mais sem o devido amparo para as particularidades que surgem com a idade. Segundo ele, as mulheres, principalmente, têm que lidar com as consequências da expectativa de vida maior. “As mulheres têm uma jornada inacabável. Primeiro, ela é mãe. Depois, ela ajuda a cuidar dos netos e, depois, cuida dos idosos que não têm mais condições de ter autonomia”, disse.

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Uma das propostas é criar um espaço pensado para as famílias de baixa-renda, onde os idosos poderiam passar o dia. “Brasília tem que começar a dar os exemplos de boas práticas. É isso que precisamos retomar tanto no Executivo quanto no Legislativo”, afirmou.

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O pré-candidato falou, também, sobre a necessidade de a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) cumprir seu papel de fiscalizar o Executivo e trazer propostas. “Parece que virou tudo um grande balcão de negócios”, enfatizou.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates