Novo oficializa 34 candidaturas no DF; veja quem são

Em comparação com as eleições de 2022, o partido ampliou a presença na disputa local - (crédito: Antonio Augusto/Ascom/TSE)

O Partido Novo oficializou, nesta segunda-feira (27/7), os candidatos que disputarão as eleições no Distrito Federal. Ao todo, a legenda terá 34 candidatos no DF, sendo nove para deputado federal e 25 para deputado distrital. Do total, 13 são mulheres e 21 são homens. É a primeira sigla do DF a ter as candidaturas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na chapa para a Câmara dos Deputados, o partido registrou quatro mulheres e cinco homens. As candidatas são Ale Chianelli, Carine Teixeira, Cida Villas Bôas e Nana. Entre os homens estão Coronel Aviador Luiz Gama, Emilio Kerber, Flavio Fleury, Paulo Echebarria e Wilker Sá.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Psol oficializa alianças e candidaturas para as eleições no DF

Para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o Novo homologou 25 candidaturas, das quais nove são de mulheres e 16 de homens As mulheres na disputa são Ailude Máximo, Alexa, Caçuleci Pacheco, Crisleide Santos, Daiane dos Santos, Dra. Tânia Soster, Ericka Filippelli, Fernanda França, Luciana Mendina e Noemia T. Bispo. Os homens são Alex Oliveira, Defensor Kleber, Dr. Jacinto, Dr. Eric Gustavo, Dr. Petrus, Engenheiro Valter Saboia, Jairo Melo, Jézer Júnior, LGM, Matheus Fernandes, Paulo Mineiro, Pedro Payne, Professor Álvaro Domingues, Regis Machado e Ricardo Castro.

Leia também: Zema intensifica críticas ao PT após ser oficializado pelo Novo

Em comparação com as eleições de 2022, o partido ampliou a presença na disputa local. No último pleito, foram lançados cinco candidatos a deputado federal e 18 a distrital, sem eleger representantes para nenhuma das duas Casas.

A oficialização das candidaturas ocorreu no mesmo dia em que o Novo realizou a convenção nacional. No evento, a legenda confirmou o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema como candidato à Presidência da República. Durante a convenção, dirigentes destacaram como prioridade a ampliação da representação do partido no Congresso Nacional.

Segundo o presidente nacional da sigla, Eduardo Ribeiro, o Novo ampliou o número de candidaturas em relação aos pleitos anteriores. O partido passou de 423 candidatos em 2018 para 479 em 2022 e ultrapassou 1.250 candidaturas nas eleições deste ano, refletindo a estratégia de expansão da legenda em todo o país.