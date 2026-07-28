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Tragédia

O que se sabe sobre a morte de menino eletrocutado no Itapoã

Acidente ocorreu no domingo. Garoto de 12 anos brincava na rua quando teria encostado em um trailer, no Itapoã. Família cobra explicações, enquanto donos do equipamento negam que ele estivesse ligado

Erick era palmeirense e sonhava em ser goleiro, segundo parentes - (crédito: Arquivos)
Erick era palmeirense e sonhava em ser goleiro, segundo parentes - (crédito: Arquivos)

Um adolescente de 12 anos morreu na tarde de sexta-feira após sofrer uma descarga elétrica enquanto jogava bola no Itapoã. Erick de Sousa Soares teria encostado em um trailer estacionado na rua onde brincava quando recebeu o choque. O menino foi encaminhado ao Hospital Regional do Paranoá, onde recebeu atendimento, mas não resistiu. O caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia (Itapoã) como ocorrência de localização ou remoção de cadáver.

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A Polícia Civil (PCDF) deverá apurar as circunstâncias do acidente e verificar se houve falha nas instalações elétricas do trailer ou eventual responsabilidade pela descarga elétrica que causou a morte do adolescente. "Como esse caso envolve certa complexidade, vai depender muito do que vamos conseguir dos exames periciais", disse o delegado-chefe da unidade, Bruno Cunha.

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Abalados, os tios de Erick contaram que tentaram prestar os primeiros socorros ao menino logo após o acidente. Segundo eles, o proprietário do trailer também tentou ajudar a criança antes da chegada das equipes de emergência. "Colocamos o Erick na caminhonete de um rapaz e saímos. No caminho, encontramos a polícia e os bombeiros, que assumiram o atendimento", relatou Sonia Sousa, tia do adolescente.

Segundo os familiares, Erick apresentava sinais graves provocados pela descarga elétrica quando foi socorrido. "Tinha queimaduras na perna, no braço e no peito. A boca estava cheia de espuma. Não teve condição. Quando cheguei, ele estava praticamente sem vida", lamentou um tio.

27/07/2026 Davi Pereira/CB/D.A Press Criança morre eletrecutada no Itapoã.
Trailer onde menino teria levado choque elétrico no Itapoã (foto: Davi Pereira/CB/D.A Press)

Bastante emocionados, os parentes lembraram que o menino era muito conhecido e querido na vizinhança. "Ele era palmeirense, amava o time. Queria ser goleiro. Brincava aqui o dia todo com os meninos da rua. Era muito bom, alegre", lembrou Sonia. O adolescente foi sepultado no domingo, no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul.

A família espera que a investigação esclareça as circunstâncias da morte e responsabilize eventuais culpados. "Queremos justiça. Está tudo sendo investigado, mas queremos saber exatamente o que aconteceu para que nenhuma outra criança passe por isso", concluiu o tio.

 

Reação

Os proprietários do trailer afirmam que encontraram Erick caído no chão, logo após guardar alguns produtos em casa. Segundo ele, a reação foi imediata. "Minha reação foi pegar ele nos braços e pedir socorro. Achei que ele tinha escorregado ou passado mal", relatou um deles.

Sobre as lesões apresentadas pela criança, o dono do trailer disse que não percebeu queimaduras em diferentes partes do corpo, como relatado pela família. "A única coisa que a gente viu foi um arranhão, como se fosse um corte no braço, e um machucado na perna."

Os donos do trailer também afirmaram que o equipamento não estava energizado no momento do acidente. "Ele não estava ligado. Deixamos ligado antes para gelar os produtos e, quando vamos sair, desligamos. Era justamente o horário no qual estávamos nos preparando para levar o trailer (ao local onde fica para vendas)", explicou.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Carlos Silva e Beatriz Mascarenhas*
postado em 28/07/2026 05:00
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