O que se sabe sobre a morte de menino eletrocutado no Itapoã

Um adolescente de 12 anos morreu na tarde de sexta-feira após sofrer uma descarga elétrica enquanto jogava bola no Itapoã. Erick de Sousa Soares teria encostado em um trailer estacionado na rua onde brincava quando recebeu o choque. O menino foi encaminhado ao Hospital Regional do Paranoá, onde recebeu atendimento, mas não resistiu. O caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia (Itapoã) como ocorrência de localização ou remoção de cadáver.

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A Polícia Civil (PCDF) deverá apurar as circunstâncias do acidente e verificar se houve falha nas instalações elétricas do trailer ou eventual responsabilidade pela descarga elétrica que causou a morte do adolescente. "Como esse caso envolve certa complexidade, vai depender muito do que vamos conseguir dos exames periciais", disse o delegado-chefe da unidade, Bruno Cunha.

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Abalados, os tios de Erick contaram que tentaram prestar os primeiros socorros ao menino logo após o acidente. Segundo eles, o proprietário do trailer também tentou ajudar a criança antes da chegada das equipes de emergência. "Colocamos o Erick na caminhonete de um rapaz e saímos. No caminho, encontramos a polícia e os bombeiros, que assumiram o atendimento", relatou Sonia Sousa, tia do adolescente.

Segundo os familiares, Erick apresentava sinais graves provocados pela descarga elétrica quando foi socorrido. "Tinha queimaduras na perna, no braço e no peito. A boca estava cheia de espuma. Não teve condição. Quando cheguei, ele estava praticamente sem vida", lamentou um tio.

Trailer onde menino teria levado choque elétrico no Itapoã (foto: Davi Pereira/CB/D.A Press)

Bastante emocionados, os parentes lembraram que o menino era muito conhecido e querido na vizinhança. "Ele era palmeirense, amava o time. Queria ser goleiro. Brincava aqui o dia todo com os meninos da rua. Era muito bom, alegre", lembrou Sonia. O adolescente foi sepultado no domingo, no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul.

A família espera que a investigação esclareça as circunstâncias da morte e responsabilize eventuais culpados. "Queremos justiça. Está tudo sendo investigado, mas queremos saber exatamente o que aconteceu para que nenhuma outra criança passe por isso", concluiu o tio.

Reação

Os proprietários do trailer afirmam que encontraram Erick caído no chão, logo após guardar alguns produtos em casa. Segundo ele, a reação foi imediata. "Minha reação foi pegar ele nos braços e pedir socorro. Achei que ele tinha escorregado ou passado mal", relatou um deles.

Sobre as lesões apresentadas pela criança, o dono do trailer disse que não percebeu queimaduras em diferentes partes do corpo, como relatado pela família. "A única coisa que a gente viu foi um arranhão, como se fosse um corte no braço, e um machucado na perna."

Os donos do trailer também afirmaram que o equipamento não estava energizado no momento do acidente. "Ele não estava ligado. Deixamos ligado antes para gelar os produtos e, quando vamos sair, desligamos. Era justamente o horário no qual estávamos nos preparando para levar o trailer (ao local onde fica para vendas)", explicou.