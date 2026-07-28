Presidente do BRB se reúne com Galípolo em meio à espera por empréstimo bilionário

Encontro com o Banco Central ocorreu enquanto o Banco de Brasília (BRB) aguarda a liberação de R$ 6,6 bilhões para reforçar o caixa - (crédito: Divulgação/BRB)

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, reuniu-se, nessa segunda-feira (27/7), com o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, em Brasília. O encontro ocorreu a portas fechadas, entre 15h30 e 16h30, em um momento considerado decisivo para a instituição financeira, que aguarda a conclusão das negociações para a liberação de um empréstimo de R$ 6,6 bilhões.

Segundo a assessoria do BRB, tratou-se de uma “reunião técnica”. Além de Nelson Antônio de Souza, participou da agenda a diretora-executiva de Controles e Riscos (Dicor) do banco, Ana Paula Teixeira de Sousa.

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A reunião ocorre enquanto o BRB busca viabilizar um empréstimo de R$ 6,6 bilhões do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), destinado a reforçar a liquidez da instituição após as perdas decorrentes das operações relacionadas à venda de ativos envolvendo o Banco Master. A previsão era de que o empréstimo saísse até o fim de julho. No mês passado, o Governo do Distrito Federal (GDF) firmou um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), abrindo caminho para a contratação da operação financeira.

O encontro acontece poucos dias após o BRB anunciar o encerramento das negociações com a Quadra Capital. A empresa estudava estruturar uma operação envolvendo ativos da carteira do banco como alternativa para reforçar o caixa da instituição. Em nota divulgada no último dia 17, o BRB informou que as tratativas foram encerradas em comum acordo, após o fim do período previsto para as negociações.

Embora o conteúdo da reunião desta segunda-feira não tenha sido divulgado, o encontro entre os presidentes do Banco Central e do BRB ocorre em um contexto de expectativa do mercado em relação às medidas que devem garantir a estabilidade financeira da instituição e à conclusão do processo de obtenção do empréstimo bilionário.