Caminhão colide contra árvore na Epia, e motorista e passageiro ficam feridos

O condutor do veículo e o passageiro foram encontrados dentro do caminhão, que estava fora da pista - (crédito: Foto: Divulgação/CBMDF)

Um caminhão colidiu contra uma árvore na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) Norte em direção a Sobradinho nesta terça-feira (28/7), por volta das 13h. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMDF) foram encaminhadas para o socorro.

O condutor do veículo e o passageiro foram encontrados dentro do caminhão, que estava fora da pista. Ambos estavam feridos e foram levados a uma unidade hospitalar conscientes e orientados. O estado de saúde deles não foi atualizado.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da colisão.