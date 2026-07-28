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Acidente

Caminhão colide contra árvore na Epia, e motorista e passageiro ficam feridos

Acidente ocorreu na Epia Norte nesta terça-feira (28/7), no sentido Sobradinho. Condutor e passageiro foram transportados para o hospital

O condutor do veículo e o passageiro foram encontrados dentro do caminhão, que estava fora da pista - (crédito: Foto: Divulgação/CBMDF)
O condutor do veículo e o passageiro foram encontrados dentro do caminhão, que estava fora da pista - (crédito: Foto: Divulgação/CBMDF)

Um caminhão colidiu contra uma árvore na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) Norte em direção a Sobradinho nesta terça-feira (28/7), por volta das 13h. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMDF) foram encaminhadas para o socorro.

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O condutor do veículo e o passageiro foram encontrados dentro do caminhão, que estava fora da pista. Ambos estavam feridos e foram levados a uma unidade hospitalar conscientes e orientados. O estado de saúde deles não foi atualizado.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da colisão.

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 28/07/2026 15:28
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