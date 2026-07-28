Motociclista se fere gravemente após colisão com carro na BR-060

No local do acidente, a equipe encontrou o condutor e o passageiro da motocicleta no canteiro central da rodovia - (crédito: Divulgação:CBMDF)

Beatriz Ocké*

Um carro e uma motocicleta colidiram na manhã desta terça-feira (28/7), na BR-060, na altura do viaduto que liga o Recanto das Emas a Samambaia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local do acidente, às 12h37, para realizar o atendimento. Durante a ocorrência, foram necessárias duas viaturas de socorro e uma aeronave de resgate. O motociclista foi transportado para uma unidade hospitalar em estado grave.

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O acidente envolveu um veículo Fiat Strada e uma motocicleta Yamaha Fazer. No local, a equipe encontrou o condutor e o passageiro da motocicleta no canteiro central da rodovia. O condutor da moto apresentava fratura exposta em um dos membros inferiores. Diante da situação, os bombeiros isolaram a faixa da rodovia e solicitaram auxílio da aeronave de resgate para transportar as vítimas.

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Após atendimento protocolar de trauma, as vítimas que estavam no motocicleta foram encaminhadas para uma unidade hospitalar. O médico que integrava a equipe da aeronave acompanhou o motociclista, em estado grave, durante o transporte na ambulância do CBMDF.

O motorista do Fiat Strada foi atendido pela equipe de socorro, mas não necessitou de transporte ao hospital. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e ficou responsável pela administração da ocorrência. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates