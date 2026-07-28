Capotamento em Ceilândia deixa um morto e dois feridos

O Corpo de Bombeiros do DF informou nesta terça que foi acionado à 1h04 de ontem e encaminhou três viaturas para a ocorrência - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

Um veículo capotou, na madrugada dessa segunda-feira (27/8), em Ceilândia, na BR 070, deixando um morto e dois feridos. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) informou nesta terça que foi acionado à 1h04 de ontem e empenhou três viaturas para a ocorrência.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o carro, um Lancer GLX, com o teto virado para baixo. Dentro do carro havia duas vítimas que foram avaliadas e encaminhadas à unidade de saúde. Uma terceira vítima estava fora do veículo e já sem vida.

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As vítimas não foram identificadas e, até o momento, não existem informações sobre a dinâmica do acidente.