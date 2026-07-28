Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 78 milhões nesta quinta (28)

Os números do concurso 3.037 da Mega-Sena serão sorteados nesta quinta-feira (28/7), a partir das 21h (horário de Brasília). No último sorteio, nenhum apostador acertou as seis dezenas e o montante está acumulado em R$ 78 milhões.

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Os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar suas apostas até às 20h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Os competidores devem criar um registro no site Loterias on-line da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.

