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Malha aérea

Vôo saindo de Brasília faz retorno após colidir com uma ave

Apesar do susto, o retorno para o aeroporto aconteceu dentro da normalidade e todos os passageiros chegaram em segurança

A aeronave colidiu com uma ave na manhã desta quarta-feira (29/7) - (crédito: AFP)
A aeronave colidiu com uma ave na manhã desta quarta-feira (29/7) - (crédito: AFP)

Um vôo saindo do Aeroporto Internacional de Brasília, em direção à Salvador (BA), precisou realizar um retorno para a capital depois de bater em uma ave durante a viagem. O incidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (29/7) e a aeronave aterissou em segurança com os passageiros. Entretanto, durante o pouso, o avião acabou derramando combustível em uma das pistas.

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A pista com combustível derramado precisou ser interditada para limpeza. A outra pista, utilizada pelo avião para o pouso de retorno, seguiu funcionando normalmente, atendendo os demais voos do terminal. De acordo com a Inframérica, companhia responsável pela administração do aeroporto, as equipes dos bombeiros de Aeródromo e a própria Manutenção da Inframerica ficaram responsáveis pela limpeza da pista e varredura da área.

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Em nota, a Inframerica informou que a pista ficou interditada por 20 minutos, sendo liberada posteriormente tanto para os pousos, quanto para decolagens do terminal. Todavia, nenhum vôo foi cancelado e apenas três viagens apresentaram atraso para decolar.

 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 29/07/2026 12:53
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