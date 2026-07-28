Carro bate contra poste e deixa duas vítimas feridas em Sobradinho

Crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press. Acidente provocou apenas danos materiais. Motorista não estava embriagado - (crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Por Luiz Francisco*

Um carro colidiu contra um poste de iluminação nesta terça-feira (28/7) na BR-020, no sentido Sobradinho. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a colisão deixou dois homens feridas. Eles estavam no veículo no momento do acidente e foram levadas para uma unidade hospitalar, conscientes e orientadas.

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De acordo com o CBMDF, um dos feridos apresentava ferimentos na face, trauma torácico e suspeita de fratura na perna esquerda. Ele foi tranportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O outro homem foi levado pela Unidade de Resgate dos Bombeiros.

Após a conclusão do atendimento, a ocorrência ficou sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não há informações sobre a dinâmica do sinistro de trânsito.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso