Varejo concentra empregos e receita no comércio do DF

Do total de R$ 132,2 bilhões registrados em 2024, o comércio varejista respondeu por R$ 56,7 bilhões, o equivalente a 42,9% da receita bruta - (crédito: Flow)

As empresas comerciais do Distrito Federal movimentaram R$ 132,2 bilhões em receita bruta em 2024, segundo dados da Pesquisa Anual do Comércio (PAC), divulgados nesta quarta-feira (29/7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento mostra que o varejo respondeu pela maior parcela desse resultado e concentrou também a maior parte dos empregos, dos estabelecimentos e da margem de comercialização do setor.

Apesar do volume expressivo de negócios, o Distrito Federal teve participação de 14,2% na receita bruta de revenda do Centro-Oeste, o menor percentual entre as unidades da Federação da região. O Centro-Oeste, por sua vez, respondeu por 11,1% da receita nacional do comércio, ficando à frente apenas da Região Norte, com 5,4%.

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A pesquisa reúne informações sobre empresas cuja principal atividade é a comercialização de mercadorias e abrange três segmentos: comércio varejista, comércio atacadista e comércio de veículos automotores, peças e motocicletas.

Varejo concentra maior parte da receita

Do total de R$ 132,2 bilhões registrados em 2024, o comércio varejista respondeu por R$ 56,7 bilhões, o equivalente a 42,9% da receita bruta. Em seguida aparece o comércio atacadista, com R$ 56 bilhões, ou 42,4% do total.

O segmento de veículos automotores, peças e motocicletas movimentou R$ 19,5 bilhões, correspondendo a 14,7% da receita das empresas comerciais do Distrito Federal.

Segundo o IBGE, o varejo reúne empresas que vendem diretamente ao consumidor final. Já o atacado atende, principalmente, compradores intermediários, como empresas que utilizam os produtos em suas atividades. O segmento de veículos pode atuar tanto no varejo quanto no atacado.

A pesquisa também apresenta a margem de comercialização, indicador que representa a diferença entre a receita líquida obtida com a revenda de mercadorias e o custo desses produtos. Em 2024, essa margem alcançou R$ 26,7 bilhões no Distrito Federal. O comércio varejista respondeu por R$ 15,7 bilhões, ou 58,8% do total. O atacado contribuiu com R$ 8,3 bilhões, equivalentes a 31%, enquanto o comércio de veículos, peças e motocicletas somou R$ 2,7 bilhões, ou 10,2%.

Os dados reforçam o peso do varejo na geração de valor dentro da atividade comercial do Distrito Federal.

Setor emprega 164,6 mil pessoas

As empresas comerciais empregavam 164,6 mil pessoas em 2024. Desse total, 74,6% estavam no comércio varejista, que concentrou aproximadamente três em cada quatro postos de trabalho do setor.

O comércio atacadista respondeu por 15% das ocupações, enquanto o segmento de veículos automotores, peças e motocicletas empregava 10,4% dos trabalhadores. A predominância do varejo também aparece na distribuição dos estabelecimentos. O Distrito Federal registrou 24,9 mil unidades locais com receita de revenda, sendo 19,2 mil delas, ou 77%, pertencentes ao comércio varejista. O atacado reunia 3,5 mil unidades e o segmento de veículos contabilizava 2,2 mil estabelecimentos.

O IBGE ressalta que os resultados de 2024 não podem ser comparados diretamente aos anos anteriores. A pesquisa passou por mudanças nos critérios de classificação de empresas inativas, provocando uma quebra na série histórica da PAC. Segundo o instituto, essa alteração deve ser considerada em análises sobre a evolução dos indicadores ao longo do tempo.