Aposta do Distrito Federal ganha R$ 63 mil na Mega-Sena ao acertar a quina

Concurso 2.984 da Mega-Sena será sorteado às 21h, com prêmio acumulado estimado em R$ 75 milhões - (crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

Um apostador morador de Brasília ganhou R$ 63.121,17 no sorteio da Mega-Sena após acertar cinco números dos seis sorteados. Ao total, 38 apostas pelo Brasil ganharam a mesma quantia, uma vez que nenhuma das sequências apostadas conseguiu acertar os seis números do concurso n° 3037. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), nesta terça-feira (28/7).

O prêmio previsto para o sorteio era de R$ 76 milhões e teve as seguintes dezenas sorteadas: 02 - 11 - 22 - 30 - 51 - 54. A aposta do Distrito Federal acertou cinco delas, sendo a única da capital à acertar a quina. Outras 87 apostas de Brasília acertaram quatro dezenas, ganhando entre R$1.146,99 à R$11.470, a depender da quantidade de números apostados pelos premiados.

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Para aqueles que desejam tentar a sorte, o próximo sorteio da Mega-Sena, do concurso n° 3038, acontece nesta quinta-feira (30/7), valendo R$ 86 milhões.