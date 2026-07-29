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Automobilismo

Encontro automotivo traz exposição de carros clássicos da Ford a Brasília

A 3ª edição do Encontro Ford's and Friends também irá mostrar as novidades da marca

Encontro reunirá relíquias e modelos recentes - (crédito: Divulgação)
Encontro reunirá relíquias e modelos recentes - (crédito: Divulgação)

A 3ª edição do Encontro Ford's and Friends será em 15 de agosto com exposição de carros da marca estadounidense Ford, como modelos clássicos modelos e novidades do mercado. 

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Também haverá um concurso de carros, que espera mais de 120 veículos. No fim o evento será feita a premiação dos vencedores, dividas em categorias, e sorteio de brindes, além da entrega do troféu principal.

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O encontro tem uma parte reservada para solidariedade. Como ingresso, os visitantes podem doar um brinquedo, que será doado à instituição de caridade Abrigo Lar Casa Esperança, ou pagar R$ 20 via Pix. 

Serviço

  • 3ª Edição do Encontro Ford's and Friends
  • Quando: 15 de agosto (sábado), das 15h às 21h
  • Onde: estacionamento da Leroy Merlin Sul (Park shopping) 
  • Entrada: doação de um brinquedo ou R$ 20 no Pix
  • Mais informações: @FORD_E_AMIGOS

Saiba Mais

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 29/07/2026 16:30
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