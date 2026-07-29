Encontro automotivo traz exposição de carros clássicos da Ford a Brasília

A 3ª edição do Encontro Ford's and Friends será em 15 de agosto com exposição de carros da marca estadounidense Ford, como modelos clássicos modelos e novidades do mercado.

Também haverá um concurso de carros, que espera mais de 120 veículos. No fim o evento será feita a premiação dos vencedores, dividas em categorias, e sorteio de brindes, além da entrega do troféu principal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O encontro tem uma parte reservada para solidariedade. Como ingresso, os visitantes podem doar um brinquedo, que será doado à instituição de caridade Abrigo Lar Casa Esperança, ou pagar R$ 20 via Pix.

Serviço

3ª Edição do Encontro Ford's and Friends

Quando: 15 de agosto (sábado), das 15h às 21h

15 de agosto (sábado), das 15h às 21h Onde: estacionamento da Leroy Merlin Sul (Park shopping)

estacionamento da Leroy Merlin Sul (Park shopping) Entrada: doação de um brinquedo ou R$ 20 no Pix

doação de um brinquedo ou R$ 20 no Pix Mais informações: @FORD_E_AMIGOS