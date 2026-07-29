Homem morre após ser atropelado por carro no Lago Sul

Vítima foi encontrada com múltiplas fraturas pelo corpo e em parada cardiorrespiratória - (crédito: Agência Brasília)

Beatriz Ocké*

Um homem de 52 anos, que não teve a identidade revelada, morreu ao ser atropelado na manhã desta quarta-feira (29/7), por volta das 11h, na SHIS QI 3, Conjunto 7, próximo ao retorno da QL 4, no Lago Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para realizar o atendimento à vítima.

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Segundo os bombeiros, o homem apresentava diversas fraturas pelo corpo e estava sofrendo uma parada cardiorrespiratória. Diante disso, a equipe deu início às práticas de reanimação cardiopulmonar no paciente. No entanto, as funções vitais não foram normalizadas, e o óbito foi constatado no local.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o condutor do veículo e uma passageira gestante também foram socorridos e encaminhados para uma unidade hospitalar. As causas do acidente ainda serão apuradas.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates