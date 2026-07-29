Suspeitos são presos após tentar roubar quase R$ 200 mil em mercadorias

Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeitos de envolvimento em uma tentativa de latrocínio - (crédito: Divulgação PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeitos de envolvimento em uma tentativa de latrocínio na região de Chácara, na Ceilândia. A ação foi realizada por policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), por meio da equipe da RP 28.

A ocorrência foi registrada nessa terça-feira (28/7), por volta das 13h30. Segundo a PMDF, os dois foram localizados e abordados durante as diligências. Na ação, os policiais apreenderam uma arma de fogo que teria sido utilizada no crime, além de duas munições, sendo uma delas deflagrada.

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Durante a ocorrência, a equipe recuperou uma grande quantidade de mercadorias que havia sido roubada. Os produtos são avaliados em aproximadamente R$ 200 mil e foram devolvidos ao proprietário.

O homem foi preso e o adolescente apreendido pelos crimes de tentativa de latrocínio, corrupção de menores e adulteração de sinal identificador de veículo. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) II para as providências cabíveis.