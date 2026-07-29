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Vicente Pires

Cão ataca criança e é morto pelo pai do menino em condomínio de Vicente Pires

Cadela da raça American Bully fugiu de casa e atacou duas vezes um menino de 10 anos. Pai da criança, que é CAC, atirou e matou o animal. Polícia lavrou um termo circunstanciado ao dono do cachorro por omissão de cautela na guarda ou condução de animais

Criança sofreu vários ferimentos no corpo - (crédito: Material cedido ao Correio)
Criança sofreu vários ferimentos no corpo - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um grave incidente envolvendo o ataque de um animal e o uso de arma de fogo assustou moradores do Condomínio Summer Ville, em Vicente Pires, e mobilizou policiais do DF. Uma cadela da raça American Bully morreu com um tiro após partir para cima de uma criança de 10 anos, moradora vizinha.

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No fim da noite da última sexta-feira, a cadela fugiu de uma das casas do condomínio quando o portão foi aberto para a entrada de um visitante. A fuga foi registrada às 21h45 por câmeras do circuito interno de segurança do residencial. Elas mostram o tutor, Rogério Marques Fortaleza, 47 anos, e outro homem correndo atrás do animal na tentativa de contê-lo.

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Um minuto depois, a mesma câmera mostra a entrada do cachorro na casa vizinha. À polícia, o pai da criança, Marlon Joaquim Melo, contou que o filho foi mordido nas pernas, nos pés e nas orelhas. Um dos tutores conseguiu avançar contra o cachorro e segurá-lo. Ele levou a cadela no colo para outra residência, mas o animal fugiu e entrou novamente na casa da criança.

De acordo com Marlon, a situação parecia controlada, mas a cadela voltou a avançar contra as pessoas que socorriam o menino. Pelas imagens, entre as 21h48 e as 21h50, os dois homens tentam, sem sucesso, cercar o animal. Às 21h51, Marlon — que é colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC) e tem o registro regularizado da arma — saiu da casa e efetuou um disparo contra a cadela, que caiu morta.

A criança foi levada a um pronto-socorro e iniciou esquema profilático contra a raiva, com vacina e soro, atualização da vacina antitetânica, tratamento dos ferimentos e administração de antibióticos.

Defesa

O advogado de Marlon, Hugo Pimenta, afirmou que foi efetuado um único disparo para interromper a nova investida e "proteger o filho, a esposa, a vizinha que prestava auxílio e outras crianças próximas".

Segundo o defensor, os vídeos do condomínio são claros ao mostrar a dinâmica dos acontecimentos e a ausência de contenção do animal, o socorro prestado por uma vizinha e a tentativa do cão de avançar contra outra criança.

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada e conduziu os envolvidos à delegacia. Segundo o delegado Diogo Carneiro, foi lavrado um termo circunstanciado ao dono do cachorro por omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

Quatro dias após o caso, Marlon procurou novamente a delegacia na companhia do advogado para denunciar o tutor do animal por supostas ameaças sofridas. Ele alega que Rogério foi até o portão da casa dele, deu fortes batidas e proferiu: "Eu vou te matar, eu vou te matar". O defensor afirmou que foi feito um aditamento na mesma ocorrência para a adoção das providências legais cabíveis.

A Polícia Civil não identificou dolo para enquadramento penal da conduta de Marlon, afirma o advogado, acrescentando que a arma estava regularmente documentada e que as autorizações pertinentes foram apresentadas.

"Ele utilizou arma de fogo devidamente registrada perante a Polícia Federal, conforme documentação apresentada à autoridade policial. O equipamento era mantido legalmente para a defesa pessoal e a proteção de sua família, tendo sido empregado, naquela situação excepcional, para fazer cessar o perigo concreto ao qual seu filho e outras pessoas estavam expostos", frisou o advogado.

A defesa de Marlon lamentou a morte do animal, mas ponderou que não houve perseguição, vingança ou ato gratuito de crueldade. "Houve a reação desesperada de um pai diante de uma nova investida contra seu filho já ferido."

A reportagem não localizou, até a publicação desta matéria, a defesa de Rogério.

Regras para CAC

Segundo o advogado criminalista Adilson Valentim, a legislação brasileira permite que qualquer cidadão possua uma arma de fogo em casa, desde que ela esteja devidamente registrada na Polícia Federal.

Para obter esse registro, explica o especialista, é necessário ser aprovado na avaliação psicológica, comprovar bons antecedentes e demonstrar idoneidade moral, ou seja, não responder a processos que impeçam a autorização.

Valentim ressalta que o CAC também pode ter arma de fogo, mas com uma finalidade específica. Segundo ele, diferentemente do cidadão que mantém a arma para defesa residencial, o armamento do CAC deve ser utilizado para atividades de tiro esportivo, caça ou coleção.

O advogado destaca, ainda, que portar uma arma fora de casa exige uma autorização para o porte de arma, expedido pela Polícia Federal. Para conseguir essa autorização, afirma, é preciso comprovar a efetiva necessidade do porte.

Em relação ao uso da arma de fogo por Marlom, Valentim afirma que não identifica, a princípio, o crime de porte ilegal. Segundo ele, se a arma estiver devidamente registrada e o proprietário estiver em situação regular, o fato de o disparo ocorrer dentro de um condomínio fechado não configura porte ilegal.

O advogado ressalta que essa conclusão independe da condição de CAC, já que um cidadão com arma regularmente registrada também pode mantê-la em sua residência.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 29/07/2026 20:48
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