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Atropelamento

Criança é atropelada por moto em Águas Claras

Bombeiros atenderam a ocorrência na QS 11, no Areal, na tarde desta quarta-feira (29/7). Criança foi levada consciente para o hospital, seguindo protocolo de trauma, sem fraturas aparentes

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) auxiliou no transporte da vítima até a unidade de saúde - (crédito: Divulgação)
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) auxiliou no transporte da vítima até a unidade de saúde - (crédito: Divulgação)

Uma criança foi atropelada por uma motocicleta na tarde desta quarta-feira (29/7), em Águas Claras. O acidente ocorreu por volta das 13h50, na QS 11, Conjunto G, no Areal, e mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

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Segundo a corporação, ao chegar ao local, as equipes encontraram a criança consciente e orientada. Ela foi socorrida e encaminhada a um hospital definido pela regulação médica. A vítima apresentava escoriações pelo corpo, mas não havia sinais de fratura. Já o condutor da motocicleta foi avaliado pelos socorristas no local e não precisou ser removido para atendimento hospitalar.

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Até a publicação desta nota, o CBMDF não havia esclarecido a dinâmica que levou ao atropelamento.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

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Por Gabriela Cidade*
postado em 29/07/2026 19:01
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