Vídeo: Dois homens são presos por tráfico de drogas em Ceilândia

Os suspeitos foram encaminhados à 23ª DP - (crédito: Reprodução/PMDF)

A Polícia Militar (PMDF) prendeu dois homens na QNP 32, do P Sul, em Ceilândia por tráfico de drogas. De acorddo com a corporação, a localização dos suspeitos foi repassada pelo Serviço de Inteligência. Após a apuração das informações, equipes da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas) abordaram os dois homens.

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Na revista pessoal, a equipe policial encontrou porções de maconha, pesando aproximadamente 1kg, 33 porções de skank, 664 gramas de skank acondicionadas em potes de vidro e 16 gramas de skank que estavam prontas para a venda. Também foram encontrados uma balança de precisão, cerca de R$ 2,5 mil em espécie, uma máquina de cartão e três carros que eram utilizados pelos homens.

Os detidos e os itens foram apreendidos foram encaminhados para a 23ª DP (P Sul), responsável pela investigação do caso ocorrido na noite de terça-feira (28/7).



