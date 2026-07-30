Homem de 19 anos ataca violentamente a própria família com uma garrafa

O padrasto do autor foi encontrado com lesões graves e cortes no rosto - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um rapaz de 19 anos foi preso após, supostamente, agredir familiares com uma garrafa quebrada na QNM 5, em Ceilândia. Móveis revirados, cacos de vidro e manchas de sangue retratavam uma cena de terror. O padrasto e dois tios do agressor foram encontrados pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) com ferimentos pelo corpo. O padrasto, além ter sido atingido no rosto, nos braços e no peito, foi hospitalizado em estado grave.

Segundo testemunhas, os familiares foram ameaçados de morte e sofreram agressões verbais de cunho racista durante o ataque. O comportamento violento do jovem teria começado após ele exigir dinheiro da mãe para comprar drogas e ter o pedido negado pelo padrasto. De acordo com a PMDF, os tios foram golpeados ao tentar defender as outras vítimas.

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As equipes foram acionadas via Copom na última quarta-feira (29/7) e encontraram o autor na residência. Ele estava visivelmente alterado, ainda na casa, onde os móveis foram encontrados destruídos, e o suspeito, com as mãos sujas de sangue. O homem foi contido e preso por policiais militares do 8º Batalhão.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorro às vítimas e encaminhou o padrasto, em estado grave, ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Os tios do autor sofreram cortes nos braços, receberam atendimento no local e não precisaram de internação. O agressor também foi atendido devido a um ferimento na mão e, posteriormente, conduzido à delegacia.