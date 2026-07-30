InícioCidades DF
Inclusão

Gama recebe festival inclusivo para crianças neste domingo (2/8)

O Festival Cultural Viver Juntos reúne atrações infantis, brinquedoteca inclusiva, espaços de acolhimento e rodas de conversa sobre autismo

MC Divertida é uma das atrações do festival - (crédito: Divulgação)
MC Divertida é uma das atrações do festival - (crédito: Divulgação)

O Festival Cultural Viver Juntos, evento gratuito voltado para crianças, adolescentes e suas famílias, será neste domingo (2/8). Com o tema “Incluir é conviver. Viver juntos é transformar”, o festival começará a partir das 9h, em frente à Vila Olímpica do Gama.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A programação conta com show de MC Divertida, personagens infantis, brinquedoteca inclusiva, espaços de convivência e salas de bate-papo, com profissionais especializados que abordarão temas relacionados ao autismo infantil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A proposta do evento é promover o respeito às diferenças e fortalecer a convivência entre pessoas com e sem deficiência. No local, haverá um espaço preparado para acolher pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências.

Além da apresentação de MC Divertida, cantora e influencer que faz vídeos para o público infantil, o evento vai contar com a presença de personagens com os quais os visitantes poderão interagir. Alguns deles são Simba, Marshall, Mônica, Baby Shark, Woody, Sonic, Menino Gato, Bolofofos, Chase (Patrulha Canina), Dinossauro e Pintinho Amarelinho.

O festival é uma realização do Instituto Cia Lábios da Lua, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/07/2026 16:57 / atualizado em 30/07/2026 16:59
SIGA
x