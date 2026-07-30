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Tráfico de drogas

Traficante que abastecia jovens de classe média alta no Sudoeste é preso

Com o suspeito, a polícia informou ter apreendido 100 comprimidos de ecstasy e duas porções de maconha

A ação foi conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia, no Cruzeiro - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)
A ação foi conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia, no Cruzeiro - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Um traficante foi preso pela 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) por sustentar um esquema de venda de drogas em quadras nobres do Sudoeste a jovens de classe média alta. A prisão ocorreu no âmbito da operação Fim de Festa. 

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Com o suspeito, foram apreendidos 100 comprimidos de ecstasy e duas porções de maconha. Segundo as investigações da Polícia Civil, a venda da drogas era negociada por meio das redes sociais.

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O autuado, após ser submetido aos procedimentos de praxe, foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 30/07/2026 16:52
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