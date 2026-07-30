Traficante que abastecia jovens de classe média alta no Sudoeste é preso

A ação foi conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia, no Cruzeiro - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Um traficante foi preso pela 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) por sustentar um esquema de venda de drogas em quadras nobres do Sudoeste a jovens de classe média alta. A prisão ocorreu no âmbito da operação Fim de Festa.

Com o suspeito, foram apreendidos 100 comprimidos de ecstasy e duas porções de maconha. Segundo as investigações da Polícia Civil, a venda da drogas era negociada por meio das redes sociais.

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O autuado, após ser submetido aos procedimentos de praxe, foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanecerá à disposição da Justiça.