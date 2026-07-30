Feira Nacional da Uva e do Vinho promete nove dias de cultura e gastronomia

Por Luiz Francisco*

A Feira Nacional da Uva e do Vinho de Brasília volta para mais uma edição. Entre 7 e 16 de agosto, o Parque de Exposições de Planaltina recebe o evento, que une cultura, música, gastronomia, inovação e valorização da agricultura local. A festa tem entrada gratuita, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

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O festival recebe grandes atrações, como Calcinha Preta, Natanzinho Lima e Murilo Huff. Além dos cantores nacionais, se destacam os músicos locais, como Roni e Ricardo, Nego Rainer, e a dupla sertaneja Pedro Paulo e Matheus.

Outra novidade da edição está no Salão de Tecnologia, um espaço criado para conectar o público às tendências do universo digital, com Arena Gamer, Museu do Videogame, Arena de Robótica e experiências em Realidade Virtual. A programação também conta com outras atrações, como o Salão de Gastronomia, Salão do Produtor, Salão do Artesanato e das Flores, Empório da Uva e do Vinho, Fazendinha, Parque de Diversão, brinquedoteca e dentre outros espaços.

O evento é realizado pelo Instituto Produzir e pela Associação Cresce-DF, com apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF), da Secretaria de Turismo (Setur-DF), da Secretaria da Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) e da Adminstração de Planaltina.

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti