PMDF convida moradores para debater segurança da Asa Norte e do Noroeste

*Brunna Ramos

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) convocou os moradores dos bairros da Asa Norte e Setor Noroeste, para uma reunião com o Comando Geral da PM para debater as necessidades da região com os moradores. O encontro será na próxima terça-feira (4/8), às 19h, no auditório do Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB) na 707/907 norte. A reunião tem como objetivo dialogar com a comunidade, para entender as demandas em decorrência da segurança pública nas quadras.

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O encontro ocorre em meio à preocupação de moradores com episódios recentes de violência registrados na região. Apesar de concentrar áreas residenciais de classe média e alta e apresentar indicadores de segurança superiores aos de outras partes do Distrito Federal, a Asa Norte e o Setor Noroeste têm sido palco de ocorrências que vão desde furtos e roubos até crimes de maior gravidade, o que tem levado a população a cobrar reforço no policiamento e medidas de prevenção.

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Entre os episódios, furtos e roubos a pessoas e estabelecimentos, são um dos mais comuns, no último domingo (26/7) um homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil (PCDF) em uma investigação que aponta mais de 15 furtos a comércios realizados pelo sujeito nos últimos 12 meses. Todas as ocorrências foram nas regiões Asa Norte e Noroeste, com modus operandi semelhante.

Outro ponto que preocupa a comunidade é a concentração de pontos de tráfico de drogas nos bairros, nesta quarta-feira (29/7) três homens foram presos por manter ponto de tráfico de drogas em um hotel localizado no setor Hoteleiro Norte. Após denúncias de que o local estaria sendo utilizado para comercialização de entorpecentes, a polícia militar desarticulou o esquema e aprendeu durante a operação “Colômbia” (flor da planta de maconha) e haxixe (droga extraída da resina e dos tricomas da cannabis). Os traficantes foram detidos pela PM e levados para a 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

Ainda, entre os crimes que têm gerado preocupação entre moradores das quadras estão os casos de maior gravidade, como exploração sexual, sequestros, estupro e homicídio, especialmente aqueles que envolvem crianças e adolescentes.

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Um exemplo ocorreu em 23 de julho, na última semana quando a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu um mandado de busca e apreensão em um imóvel localizado na quadra 704/705 Norte, após investigações apontarem a possível prática de exploração sexual de menores. Durante a operação, duas adolescentes foram encontradas no local e encaminhadas ao Conselho Tutelar.

Segundo a corporação, a apuração teve início após a identificação de um número de telefone associado a anúncios de prostituição em plataformas impressas e digitais, além da constatação de movimentação intensa de pessoas no endereço investigado.

Devido a alta quantidade de ocorrências de crimes diversos na região, a PMDF convoca todos os moradores da Asa Norte e Noroeste para reunião geral na próxima semana, para ouvir a população e debater as demandas acerca da segurança pública nos bairros.

Serviço

Reunião Geral da PMDF

Data: 04/08

Horário: 19h

Local: Auditório do Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB) na 707/907 norte.