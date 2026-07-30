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Breakfast Weekend em Brasília terá 1ª edição em agosto

De 1º a 30 de agosto, uma lista de estabelecimentos da cidade vai oferecer cafés da manhã, com preços que variam de R$ 39 a R$ 139

Há 12 estabelecimentos na lista de participantes do Breakfast Weekend em Brasília - (crédito: Divulgação)
Há 12 estabelecimentos na lista de participantes do Breakfast Weekend em Brasília - (crédito: Divulgação)

Brasília recebe, pela primeira vez, o festival Breakfast Weekend. De 1º a 30 de agosto, uma variedade de hotéis, restaurantes, cafeterias, boulangeries e padarias artesanais da cidade vão oferecer cafés da manhã em cinco faixas de preço diferentes, que variam de R$ 39 a R$ 139. 

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Alguns dos estabelecimentos vão ter promoção. Na compra de dois menus, o terceiro terá 50% de desconto. Até o momento, há 12 lugares na lista de participantes. São eles: Jade Hotel, Le Grain Béni, Docelu Café com Flores, Hotel Golden Tulip Brasília Alvorada, B Hotel, Ernestos cafés especiais (Asa Sul, Asa Norte e Caixa Cultural), Bão que só | Empório Mineiro, Ouro Preto Café e Bistrô, Oliva Café e Aloom The Wow Lab. 

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Interessados devem prestar atenção, pois alguns restaurantes funcionam com reserva antecipada. Os menus e horários podem ser conferidos no site do evento.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/07/2026 19:33
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