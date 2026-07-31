Ataque de American Bully coloca foco na criação e adestramento dos cães

Caso ocorreu no Condomínio Summer Ville, em Vicente Pires, e foi gravado por câmeras de segurança - (crédito: Material cedido ao Correio)

O incidente envolvendo o ataque de uma cadela a uma criança e o uso de arma de fogo provocou intenso debate nas redes sociais. De um lado, internautas defenderam a reação do pai, que atirou no animal para contê-lo. De outro, houve quem condenasse a conduta e cobrasse responsabilização. Apesar da divergência, um ponto reuniu ampla concordância: o dever dos tutores em educar e adestrar os cães para evitar situações como essa.

O caso ocorreu na sexta-feira passadano Condomínio Summer Ville, em Vicente Pires, e continua em investigação por parte da Polícia Civil. Com base nas imagens e no relato das testemunhas, a cadela da raça American Bully aproveitou a abertura do portão para a entrada de um visitante e fugiu de uma das casas do condomínio. O tutor, Rogério Marques Fortaleza, 47, e outro homem correram atrás do animal na tentativa de segurá-lo.

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A mesma câmera mostra a entrada do cachorro na casa vizinha. À polícia, o pai da criança, Marlon Joaquim Melo, contou que o filho sofreu diversas mordidas nas pernas, nos pés e nas orelhas. Um dos tutores consegue avançar contra o cachorro e segurá-lo. Ele leva a cadela no colo para outra residência, mas o animal foge e entra novamente na casa da criança. O pai busca a arma de fogo em casa e atira uma vez contra a cadela, que morreu.

O Correio conversou com Bruno Tiemann, veterinário comportamental e adestrador de animais, para entender como agir em situações complexas como essas e as principais orientações válidas aos tutores antes mesmo de adotar um animal.

O American Bully é uma raça criada a partir da mistura de outras raças, principalmente o American Pit Bull Terrier e o American Staffordshire Terrier, cruzados com tipos de bulldog. Cães dessa espécie, afirma o especialista, cresceram de forma desordenada e são, em sua maioria, de natureza tranquila e carinhosa.

No entanto, é importante observar que, mesmo com o temperamento inclinado à calmaria, fatores da criação e da genética influenciam diretamente no comportamento, alerta o veterinário. "Com essa explosão de American Bully, muitos criadores não têm o jeito adequado de cuidado. Precisa escolher e avaliar a boa procedência, o temperamento dos pais do cachorro e alinhar isso à criação."

Modo "caça"

A criação desprovida de limites impacta em um instinto problemático. Nesses casos, desde filhote o tutor deve ensinar ao cão as restrições e inseri-lo em um ambiente sociável saudável. "Raça não define se o cachorro vai ser sensível ou não. Podemos ter até mesmo um shih tzu valente, a depender dos métodos de criação", ressalta Tiemann.

O especialista explica sobre os sinais de que o cão entrou no chamado modo "caça", que devem ser observados pelo tutor com atenção. Entre eles, o cão detecta estímulos visuais, sonoros e olfativos ou objetos rápidos, como gatos, aves ou insetos. É neste momento que o animal "cega".

O ideal, nesses casos, é que o tutor tenha sempre em mãos algum guia de condução. No universo pet, os guias incluem coleiras, fitas, cordas ou cabos utilizados pelo tutor para controlar e direcionar o cachorro durante os passeios. "Saber controlar o ambiente da casa é essencial. Alguns cães, sem treino, podem até morder o próprio dono no modo caça", explica.

Algumas ações são simples e podem ser ensinadas facilmente aos cachorros. No caso de animais que gostam de fugir e ir para a rua, a indicação é ensiná-lo a não ter acesso ao portão e só sair mediante uma instrução específica. "Os donos podem treinar uma voz de comando para que o cachorro obedeça quando chamarem", avalia.