Homem é preso por dupla tentativa de homicídio em Samambaia

Um homem suspeito de praticar uma dupla tentativa de homicídio na região da QR 116, em Samambaia, foi preso por equipes do 11º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), acionadas após denúncia de lesão por arma branca. No local, os policiais encontraram duas vítimas com perfurações provocadas por uma faca.

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As vítimas relataram aos militares nessa segunda-feira (27/7) que o autor dos golpes seria um homem conhecido na região. Uma testemunha filmou o crime e compartilhou as imagens com os policiais, o que permitiu a identificação do suspeito e facilitou as investigações.

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Durante a análise das imagens, foi observado que o autor utilizava um veículo VW Polo de cor branca. Após consultas, os policiais constataram que as placas do automóvel pertenciam a outro veículo e que um VW Polo com as mesmas características havia sido roubado na manhã do mesmo dia.

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As equipes intensificaram o patrulhamento e localizaram o veículo roubado. Posteriormente, com apoio do monitoramento eletrônico da Polícia Penal, o principal suspeito foi localizado e abordado enquanto conduzia outro veículo. Durante as buscas, os policiais apreenderam duas facas, porções de maconha, dinheiro em espécie e aparelhos celulares.