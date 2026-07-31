PCDF prende sócios de empresa que sonegou R$ 5,8 milhões em madeira ilegal

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deu início à Operação Blackwood na manhã desta sexta-feira (31/7). A ação tem como objetivo reforçar o combate a crimes de sonegação fiscal e investigou a existência de uma empresa fantasma que fraudou mais de R$ 5,8 milhões.

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Realizada por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT/DECOR), a apuração do caso revelou que a empresa havia sido registrada no ramo de comércio de madeira em nome de um laranja, e que os verdadeiros responsáveis fazem parte de uma mesma família que é proprietária de empresas reais no ramo de madeireiras.

As evidências indicam que o objetivo por trás da criação dessa companhia falsa seria emitir notas fiscais para dar aparência de legalidade ao comércio da madeira vendida de maneira criminosa nos estabelecimentos dos investigados. Além disso, as notas também eram úteis para se aproveitar de créditos tributários, que reduziriam os impostos pagos pelo grupo.

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A justiça determinou o bloqueio de R$ 5,8 milhões em bens e valores, além disso, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Vicente Pires (DF) e Cidade Ocidental (GO) em busca de novas provas que possam auxiliar na investigação. Os verdadeiros sócios já foram autuados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e respondem por crime ambiental, sonegação fiscal, associação criminosa e falsidade ideológica. Somadas, as penas podem alcançar 13 anos de prisão.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel