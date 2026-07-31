Carretas carregadas de algodão são destruídas por incêndio na DF-130

Duas carretas carregadas de algodão foram atingidas por um incêndio de grandes proporções nesta quinta-feira (30/7), às margens da DF-130, no km 52. As chamas, de difícil controle devido à grande quantidade de material combustível, provocaram a interdição total da rodovia nos dois sentidos e mobilizaram uma operação que se estendeu durante toda a noite. Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém ficou ferido.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 16h20 e encaminhou oito viaturas no combate ao fogo. A operação contou ainda com o apoio de um caminhão-pipa de fazendeiros da região e de uma retroescavadeira do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Diante do risco oferecido pelas chamas, a via foi bloqueada para garantir a segurança das equipes e dos motoristas que transitavam pelo local.

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Após horas de combate ao incêndio, os bombeiros realizaram o revolvimento e o afastamento de grande parte do algodão incendiado com o auxílio da retroescavadeira, permitindo a desobstrução parcial da pista. Com isso, a rodovia foi parcialmente liberada para o tráfego.

Segundo o CBMDF, uma guarnição permaneceu no local em monitoramento, uma vez que ainda haviam focos ativos no material incendiado.