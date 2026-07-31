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Mega-Sena acumula e chega a R$ 100 mi; aposta do DF ganha R$ 26 mil na Timemania

Para garantir a bolada, os apostadores devem acertar as seis dezenas do concurso; próximo sorteio ocorre neste sábado (1º/8), às 21h

Prêmio está acumulado em R$ 62 milhões - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Prêmio está acumulado em R$ 62 milhões - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os apostadores da capital terão uma nova chance de buscar o prêmio máximo da Mega-Sena. O sorteio do concurso 3.038, realizado nesta quinta-feira (30/7), não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 30, 35, 38, 39, 46 e 50. O próximo sorteio será realizado neste sábado (1º/8), e o prêmio está acumulado em R$ 100 milhões.

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A modalidade da quina teve 41 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 64.733,96. A quadra registrou 2.549 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 1.716,31.

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No último sorteio, uma aposta realizada na casa lotérica Cristalina, em Taguatinga, acertou seis das sete dezenas do concurso 2422 da Timemania e garantiu um prêmio de R$ 26.817,12. O competidor precisava apenas de mais um número para garantir o prêmio principal, que acumulou mais uma vez e está estimado em R$ 6 milhões para o próximo sorteio

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 31/07/2026 09:03 / atualizado em 31/07/2026 09:04
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