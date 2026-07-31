Suspeito de matar vítima com correntes por copo de suco é preso - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem, de 31 anos, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por cometer um homicídio com extrema violência em frente ao Restaurante Comunitário do Gama, em 17 de junho deste ano. Segundo as investigações, o crime foi motivado por discussão envolvendo um copo de suco do local. A vítima foi perseguida pelo autor e o comparsa e morta com diversos golpes desferidos com correntes que tinham cadeados presos às extremidades. O segundo investigado, identificado como Vilson Salino de oliveira Junior, 35, permanece foragido.

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A prisão ocorreu durante a Operação Elo Fatal, realizada nesta quinta-feira (30/7), pela Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO) da 14ª Delegacia de Polícia (Gama). De acordo com a PCDF, a investigação revelou que o crime teve origem em um desentendimento ocorrido dias antes dentro do Restaurante Comunitário do Gama.

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Dias depois, o suspeito chamou um comparsa para executar o homicídio. Os dois tentaram entrar no restaurante para atacar a vítima, mas foram impedidos pelos seguranças da unidade. Sem conseguir consumar o crime naquele momento, aguardaram a saída da vítima após o almoço. Em seguida, passaram a agredi-lo com diversos golpes utilizando correntes com cadeados presos nas extremidades. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.

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A vítima era conhecida na região da X Norte, no Gama. Segundo relatos de moradores, tratava-se de uma pessoa tranquila, que enfrentava problemas relacionados ao vício e vivia em situação de vulnerabilidade social. O homem sofreu graves lesões e morreu em decorrência das agressões.

Durante as investigações, policiais civis analisaram as imagens captadas pelas câmeras do programa DF360, reconstruíram a dinâmica do homicídio e identificaram os envolvidos. Com base nas provas reunidas, a autoridade policial representou pelas prisões preventivas dos suspeitos. O pedido recebeu parecer favorável do Ministério Público e foi deferido pelo Poder Judiciário.

Um dos investigados foi localizado e preso durante a Operação Elo Fatal. O segundo suspeito continua foragido. O telefone do disque denúncia é 197 e funciona 24 horas. A ligação é gratuita e a corporação garante o sigilo das informações.

Segundo investigado, identificado como Vilson Salino de oliveira Junior, 35, permanece foragido (foto: PCDF/Divulgação)