Polícia prende três homens por fornecerem drogas para revenda na Asa Sul - (crédito: Divulgação / PCDF)

Três homens foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal após serem identificados como fornecedores de pequenos traficantes que distribuíam drogas no plano piloto. Os indivíduos já estavam sob monitoramento dos investigadores.

Leia mais: Suspeito de matar vítima com correntes por copo de suco é preso

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ação, realizada por meio da 1ª Delegacia de Polícia, ocorreu na tarde desta quinta-feira (30/7) e localizou, junto aos indivíduos, cerca de 500 comprimidos de ecstasy, um quilo de skank, cerca de 40 gramas de mdma crystal do tipo “areia de Ibiza” e 250 gramas de cocaína, além de balanças de precisão.

Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia local e permanecem a disposição do Poder Judiciário, aguardando as medidas cabíveis.

*Estagiário sob supervisão Nahima Maciel