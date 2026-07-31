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Polícia prende três homens por fornecerem drogas para revenda na Asa Sul

Suspeitos já eram monitorados pelas autoridades. No momento da abordagem eles carregavam ecstasy, skank, mdma crystal e cocaína

Polícia prende três homens por fornecerem drogas para revenda na Asa Sul - (crédito: Divulgação / PCDF)
Polícia prende três homens por fornecerem drogas para revenda na Asa Sul - (crédito: Divulgação / PCDF)

Três homens foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal após serem identificados como fornecedores de pequenos traficantes que distribuíam drogas no plano piloto. Os indivíduos já estavam sob monitoramento dos investigadores.

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A ação, realizada por meio da 1ª Delegacia de Polícia, ocorreu na tarde desta quinta-feira (30/7) e localizou, junto aos indivíduos, cerca de 500 comprimidos de ecstasy, um quilo de skank, cerca de 40 gramas de mdma crystal do tipo “areia de Ibiza” e 250 gramas de cocaína, além de balanças de precisão.

Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia local e permanecem a disposição do Poder Judiciário, aguardando as medidas cabíveis.

*Estagiário sob supervisão Nahima Maciel

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 31/07/2026 12:09
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