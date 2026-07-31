Inmet lança aviso laranja para baixa umidade que deve atingir 15% nesta sexta

Bom dia, Brasília! O Distrito Federal voltou a registrar níveis críticos de umidade relativa do ar nesta sexta-feira (31/7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade mínima chegou a 15%, o menor índice registrado no ano até o momento. A temperatura mínima foi de 16°C durante a madrugada e a máxima pode alcançar 31°C ao longo da tarde. Diante do cenário, o órgão mantém um aviso laranja, que indica perigo devido à baixa umidade em toda a capital.

Segundo Roni Guedes, meteorologista do Inmet, a umidade máxima registrada ao longo do dia foi de 65%, mas os índices despencam durante a tarde. "Ontem, tinha dado 16%, que era o menor valor que a gente tinha no ano, e hoje, confirmando esses valores, vai ser o menor valor do ano novamente. Lembrando que para amanhã dá uma amenizada, mas a gente está sempre próximo dos recordes de referência", explicou.

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Apesar da persistência do tempo seco, a previsão é de uma leve melhora nas condições atmosféricas neste sábado (1º/8). O especialista destacou que a seca não afeta apenas o Distrito Federal, mas uma extensa faixa da região central do país. "A seca está bastante acentuada em toda a parte central do país. É uma área muito grande, sem previsão de chuva nenhuma, quase nenhuma nuvem, basicamente. Então a gente está com uma condição bastante estável na atmosfera" disse.

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Guedes também ressaltou que não há nenhum sistema meteorológico em atuação na área, considerada muito grande. "Por isso que as umidades estão caindo bastante e, enquanto não entrar um novo sistema meteorológico que dê uma alimentada nela, vai ficar com esses valores muito baixos", afirmou.

Cuidados

Diante do cenário, o Inmet reforçou a necessidade de cuidados, principalmente nos horários mais críticos do dia. De acordo com Roni Guedes, as recomendações seguem orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS). "Os cuidados principais são entre 10h e 16h, porque é a parte que o corpo vai sentir mais, já que a umidade fica mais baixa, especialmente entre 12h e 16h. As pessoas devem beber bastante água. Quem tiver comorbidades, idosos e crianças devem evitar se expor e praticar exercícios ao ar livre, procurar locais com sombra e, dependendo da condição de saúde, molhar bem o rosto, as narinas e os olhos, além de tomar bastante água ao longo do dia", orientou.