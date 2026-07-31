Novo incêndio por vazamento de gás deixa dois feridos em Taguatinga

Novo incêndio por vazamento de botijão deixa dois feridos em Taguatinga - (crédito: Divulgação / CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, às 8h desta sexta-feira (31/7), para combater um incêndio na CNG 08, em Taguatinga, que começou em decorrência de um vazamento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e deixou duas pessoas feridas. Outro vazamento que resultou em incêndio ocorreu nesta terça-feira (28/7), no Núcleo Bandeirante.

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Para a operação, foram utilizadas sete viaturas de socorro. Ao chegarem no local, as equipes se depararam com um grande volume de fumaça que vinha diretamente da construção afetada. Os agentes realizaram o combate às chamas com linhas de mangueira e água.

Das duas vítimas, uma apresentava queimaduras graves, mas se encontrava consciente e orientada e foi encaminhada à unidade hospitalar local. A outra pessoa apresentava queimaduras de primeiro grau e optou por não ser transportada para o hospital.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada logo em sequência para realizar a perícia do ocorrido.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel