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CRIME

Três pessoas são alvos de operação ligada ao tráfico em São Sebastião

De acordo com a investigação, o assasinato foi precedido de uma discussão entre a vítima e um dos criminosos sobre a comercialização de drogas

O suspeito de cometer o assasinato teria voltado ao local junto com outros homens quando disparou várias vezes contra a vítima que estava dentro de um carro estacionado - (crédito: Divulgação: PCDF)
O suspeito de cometer o assasinato teria voltado ao local junto com outros homens quando disparou várias vezes contra a vítima que estava dentro de um carro estacionado - (crédito: Divulgação: PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (31/7), a operação Venatio para cumprir três mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento no assassinato de um homem em São Sebastião.

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O crime ocorreu na madrugada de 21 de junho, no Residencial Oeste. Segundo a investigação, horas antes da execução, a vítima discutiu com um dos investigados por causa da venda de drogas. Durante a confusão, um familiar que a acompanhava ficou ferido.

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De acordo com o delegado Thiago Peralva, da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), o suspeito retornou ao local durante a madrugada acompanhado de outros homens. Eles chegaram em um carro e dispararam diversas vezes contra a vítima, que estava dentro de um veículo estacionado. O homem morreu no local.

As investigações permitiram identificar o automóvel utilizado na ação. A partir dessa informação, os policiais chegaram a um segundo suspeito, apontado como responsável por fornecer o veículo usado no crime.

Os três investigados foram indiciados por homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas. A Justiça também autorizou buscas domiciliares e o acesso aos dados de aparelhos celulares apreendidos.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais encontraram drogas, munições e celulares. O principal investigado foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munição.

“As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes da execução e a participação de cada um dos envolvidos”, afirmou o delegado.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 31/07/2026 12:16
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