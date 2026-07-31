Três pessoas são alvos de operação ligada ao tráfico em São Sebastião

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (31/7), a operação Venatio para cumprir três mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento no assassinato de um homem em São Sebastião.
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O crime ocorreu na madrugada de 21 de junho, no Residencial Oeste. Segundo a investigação, horas antes da execução, a vítima discutiu com um dos investigados por causa da venda de drogas. Durante a confusão, um familiar que a acompanhava ficou ferido.
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De acordo com o delegado Thiago Peralva, da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), o suspeito retornou ao local durante a madrugada acompanhado de outros homens. Eles chegaram em um carro e dispararam diversas vezes contra a vítima, que estava dentro de um veículo estacionado. O homem morreu no local.
As investigações permitiram identificar o automóvel utilizado na ação. A partir dessa informação, os policiais chegaram a um segundo suspeito, apontado como responsável por fornecer o veículo usado no crime.
Os três investigados foram indiciados por homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas. A Justiça também autorizou buscas domiciliares e o acesso aos dados de aparelhos celulares apreendidos.
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais encontraram drogas, munições e celulares. O principal investigado foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munição.
“As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes da execução e a participação de cada um dos envolvidos”, afirmou o delegado.
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