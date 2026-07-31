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TRÂNSITO

Viadutos do Eixão Norte são liberados para o trânsito na região central

Estruturas que estavam em obra desde 2024 foram liberadas para o tráfego de veículos após teste de segurança

As obras no local tiveram início há dois anos, em junho de 2024 - (crédito: Paulo Gontijo/CB/DA/Press )
As obras no local tiveram início há dois anos, em junho de 2024 - (crédito: Paulo Gontijo/CB/DA/Press )

Beatriz Ocké*—Os viadutos 10 e 11 do do Eixo Rodoviário Norte (DF-002), perto do Buraco do Tatu, estão totalmente livres para o tráfego de veículos. A liberação ocorreu na noite desta quinta-feira (30/7). Os viadutos estavam em obra desde junho de 2024, devido a identificação de rachaduras e fissuras nas estruturas.

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Após um teste de carga, realizado no último sábado (25/7), para avaliar questões relacionadas à segurança da estrutura, concluiu-se que os dois viadutos estavam em conformidade com os parâmetros técnicos exigidos.

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Diante disso, as equipes técnicas finalizaram o asfaltamento da última das quatro alças de retorno e limparam a área que serviu de canteiro de obras, retornando com o gramado no entorno. Ainda nos últimos dias, novas sinalizações também foram instaladas no local.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 31/07/2026 12:18 / atualizado em 31/07/2026 12:18
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