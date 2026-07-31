Caminhadas nas Trilhas Ecológicas do DF acontecem neste sábado (1º/8)

Em alusão à primeira celebração do Dia das Caminhadas nas Trilhas Ecológicas do Distrito Federal, neste sábado (1º/8), diversas regiões administrativas receberão atividades do gênero nesta data. A novidade foi instituída pelo Decreto Distrital nº 48.742/2026.

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O programa é composto por caminhadas simultâneas em parques, unidades de conservação e áreas naturais de diferentes locais no DF. Serão conduzidas por grupos e condutores voluntários, além de instituições parceiras. A participação será aberta à população.

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Ao todo, serão 18 trilhas. Exemplos são os percursos da Floresta Nacional de Brasília (FLONA); o do Parque Ecológico de Águas Claras; o do Parque Ecológico Veredinha; o do Parque Três Meninas; o do Parque Urbano Ezechias Heringer; o do Parque Mangueiral; o do Parque do Cortado; o Parque Ecológico das Sucupiras; e o Parque dos Pequizeiros; Ainda estarão disponíveis trajetos na Vila Planalto, na Comunidade CooperPalmas, na Enseada Norte e no Melchior.

Cada grupo definirá o perfil de cada percurso. Por isso, haverá níveis distintos de dificuldade. De qualquer maneira, será possível realizar atividades como interpretação ambiental, observação da biodiversidade, educação ambiental, contemplação da paisagem e valorização do bioma Cerrado.

Confira, aqui, a lista completa com as opções de caminhadas.

Serviço

Evento: 1ª Caminhada nas Trilhas Ecológicas do Distrito Federal



Data: 1º de agosto de 2026 (sábado)



Participação: aberta ao público



Locais: trilhas distribuídas em diferentes regiões administrativas do Distrito Federal



Informações: programação, horários e orientações