Após ser esfaqueado, homem morre em frente a UPA

Vítima foi socorrida consciente e levada ao hospital após atendimento do Corpo de Bombeiros - (crédito: Caio Gomez/CB/DA.Press)

Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu na madrugada deste sábado (1°/8) em frente à Unidade de Pronto Atendimento I (UPA) de Ceilândia. Ele havia sido esfaqueado momentos antes na QNP 36, no conjunto residencial do bairro P Sul.

Após ser ferido, o homem pediu ajuda. Um motorista que passava pelo local viu e colocou a vítima no carro, levando-o para a unidade de saúde. Mas os ferimentos eram tão graves que a vítima morreu em frente à UPA, antes mesmo de receber atendimento. O carro ficou estacionado na rampa de acesso da unidade de saúde com o corpo dentro. Pacientes e o motorista, então, acionaram a polícia.

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Aos agentes, os profissionais de saúde que estavam de plantão informaram que o homem já estava sem vida quando o carro chegou ao local. O corpo não foi retirado do interior do veículo para preservar a cena até a chegada dos policiais.

A vítima foi esfaqueado por volta das 21h. A delegacia responsável pelo caso, a 23ª DP (Setor P Sul), investiga o caso como homicídio e busca identificar o responsável pelo crime.