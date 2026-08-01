Caixa libera últimos ingressos para campeonato com Rebeca Andrade em Brasília

Poucos dias antes do início das disputas, o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística já desperta grande interesse do público de Brasília. A organização do evento confirmou a venda de mais de 15 mil ingressos para a competição, marcada para entre 7 e 9 de agosto, no Ginásio Nilson Nelson.

Entre as atrações está Rebeca Andrade, medalhista de ouro pelo Brasil. Depois de quase dois anos sem competir, Rebeca retornou ao tablado de solo há um mês, no Pan-Americano realizado no Rio de Janeiro, e conquistou a medalha de ouro no salto sobre a mesa, a única prova da qual participou.

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O torneio também reunirá Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira, medalhistas olímpicas nos Jogos de Paris 2024, além do campeão mundial Arthur Nory e dos finalistas olímpicos Caio Souza e Diogo Soares. Ao todo 93 atletas de 14 clubes, representantes de sete estados, disputarão os títulos.

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Além das medalhas, a disputa terá um papel importante na preparação dos atletas para o Campeonato Mundial de Ginástica Artística, previsto para outubro, em Roterdã, na Holanda. Para muitos deles, o desempenho em Brasília servirá como um dos últimos testes antes do principal compromisso internacional da temporada.

"Receber o Campeonato Brasileiro Loterias CAIXA de Ginástica Artística é motivo de muito orgulho para Brasília. Nossa capital se consolida, cada vez mais, como palco dos maiores eventos esportivos do país, oferecendo estrutura de excelência para atletas, equipes e torcedores. Além do impacto esportivo, eventos como este movimentam a economia, impulsionam o turismo, geram emprego e renda e fortalecem a imagem de Brasília como a Capital do Esporte", destacou Renato Junqueira, secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

Serviço

As entradas do Brasileiro de Ginástica seguem disponíveis para compra.

Setor A

Inteira: R$ 40 (+ taxa de serviço)

Meia-entrada: R$ 20 (+ taxa de serviço)

Setor B

Inteira: R$ 30 (+ taxa de serviço)

Meia-entrada: R$ 15 (+ taxa de serviço)

A Confederação Brasileira de Ginástica disponibilizará cinco ingressos gratuitos por dia para pessoas com deficiência. O benefício será concedido mediante apresentação da carteira de PCD na entrada do Ginásio Nilson Nelson.

Programação

Sexta-feira (7/8)

9h30 às 11h35 — Classificatórias da Ginástica Artística Feminina (subdivisão 1)

9h30 às 12h — Classificatórias da Ginástica Artística Masculina (subdivisão 1)

15h30 às 17h35 — Classificatórias da Ginástica Artística Feminina (subdivisão 2)

15h30 às 18h — Classificatórias da Ginástica Artística Masculina (subdivisão 2)

18h às 18h30 — Premiação do individual geral e por equipes

Sábado (8/8)

14h30 às 16h20 — Finais por aparelhos

16h20 às 16h45 — Premiação

Domingo (9/8)

10h às 11h50 — Finais por aparelhos

11h50 às 12h15 — Premiação