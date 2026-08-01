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SÃO SEBASTIÃO

Polícia resgata criança de 3 anos trancada em casa com drogas no DF

O Conselho Tutelar foi acionado e assumiu os cuidados da criança, que foi encontrada nua e cercada de drogas e outros materiais ilícitos

Drogas, munições e um simulacro de arma de fogo foram encontradas na casa - (crédito: Reprodução/PMDF)
Drogas, munições e um simulacro de arma de fogo foram encontradas na casa - (crédito: Reprodução/PMDF)

Uma denúncia anônima levou ao resgate de uma criança de três anos, que estava sozinha em uma residência repleta de drogas, munições e um simulacro de arma de fogo, no bairro Capão Comprido, em São Sebastião. 

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Após receber a denúncia, na última sexta-feira (31/7), equipes do 26° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foram ao endereço informado. Ao chegarem na casa, encontraram uma mulher saindo do imóvel em um carro por aplicativo, enquanto deixava a criança trancada na residência. 

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Ao ser abordada, já no veículo, os policiais pediram para a mulher abrir a casa, entretanto, ela se recusou. Segundo a PMDF, era possível ouvir choro e gritos da criança do lado de fora do imóvel.

Com uma possível situação de risco, os policiais entraram na casa. No interior, a criança foi encontrada chorando sem roupas. Além do bebê, os policiais também encontraram diversas porções de drogas fracionadas para a comercialização, quatro munições calibre 9 mm, cerca de 100 sementes de maconha, um canivete, cinco celulares e R$ 212,50 em espécie. 

O Conselho Tutelar foi acionado e ficou responsável pelo atendimento à criança, adotando as medidas de proteção cabíveis. A mãe e um adolescente de 17 anos foram conduzidos à DCA e 30ª DP. Ao todo, foram encontrados 100 gramas de maconha, 170 gramas de cocaína e 60 gramas de substância análoga ao crack, que também foram encaminhados à delegacia para as medidas cabíveis.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 01/08/2026 11:41
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