Briga termina com um homem esfaqueado no Guará 2; autor foi preso

Um briga entre dois homens, ambos de 50 anos, terminou com um esfaqueado na noite deste sábado (1º/8), na QE 40 do Guará 2. O autor foi preso pela Polícia Militar do DF.
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Em versão contada aos policiais, o suspeito disse que a vítima estaria com ciúme, mas não deu mais detalhes. Para os militares, a alegação é pouco verossímel. O homem ferido foi encaminhado aos Hospital de Base. O quadro de saúde dele não foi informado.
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O suspeito do ataque foi preso e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).
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Por Darcianne Diogo
postado em 01/08/2026 21:32