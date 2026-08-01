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Tentativa de homicídio

Briga termina com um homem esfaqueado no Guará 2; autor foi preso

Aos policiais, o suspeito alegou que a motivação seria ciúme, mas não especificou os detalhes

O suspeito do ataque foi preso e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) - (crédito: Divulgação/PMDF)
O suspeito do ataque foi preso e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um briga entre dois homens, ambos de 50 anos, terminou com um esfaqueado na noite deste sábado (1º/8), na QE 40 do Guará 2. O autor foi preso pela Polícia Militar do DF. 

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Em versão contada aos policiais, o suspeito disse que a vítima estaria com ciúme, mas não deu mais detalhes. Para os militares, a alegação é pouco verossímel. O homem ferido foi encaminhado aos Hospital de Base. O quadro de saúde dele não foi informado. 

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O suspeito do ataque foi preso e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 01/08/2026 21:32
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