Briga termina com um homem esfaqueado no Guará 2; autor foi preso

O suspeito do ataque foi preso e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um briga entre dois homens, ambos de 50 anos, terminou com um esfaqueado na noite deste sábado (1º/8), na QE 40 do Guará 2. O autor foi preso pela Polícia Militar do DF.

Em versão contada aos policiais, o suspeito disse que a vítima estaria com ciúme, mas não deu mais detalhes. Para os militares, a alegação é pouco verossímel. O homem ferido foi encaminhado aos Hospital de Base. O quadro de saúde dele não foi informado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O suspeito do ataque foi preso e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).