Celina diz que acordo sobre o BRB está encaminhado e rebate oposição

Durante a convenção da Federação União Progressista, neste domingo (2/8), a candidata à reeleição ao Governo do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que o acordo relacionado ao Banco de Brasília (BRB) está praticamente concluído e depende apenas da assinatura final. Ao comentar críticas da oposição sobre o tema, a governadora acusou adversários de agir com irresponsabilidade.

A candidata afirmou que os adversários ignoram os impactos que uma eventual liquidação da instituição financeira teria para o DF, especialmente sobre a previdência dos servidores e programas sociais. "Os meus adversários são tão irresponsáveis que eles fazem campanha contra a nossa cidade. Eles não imaginam o que seria uma liquidação de um banco como esse", disse.

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Ainda segundo Celina, o processo aguarda apenas a conclusão das etapas conduzidas pelo Banco do Brasil, responsável por reunir a documentação dos bancos participantes do consórcio. "O BRB está em fase de recuperação, só falta apenas a assinatura do acordo que firmamos no Supremo. Estamos um pouco mais devagar porque quem comanda é o Banco do Brasil e ele está terminando de pegar a documentação de todos os bancos N1 que vão participar do consórcio", esclareceu.

A candidata também criticou a falta de propostas da oposição para o tema. "Os adversários falam, não trazem proposta e são irresponsáveis, porque eles não amam Brasília. Nenhum deles trouxe uma proposta ou uma solução. Quem está resolvendo sou eu", afirmou Celina.