Suspeito de cometer furtos na Asa Norte está foragido; veja vídeo

Wesllem André da Silva está sendo procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem investigado por furtar um estabelecimento comercial da Asa Norte está foragido da polícia. Com uma prisão preventiva decretada pela justiça, Wesllem André da Silva teria praticado diversos crimes patrimoniais pela capital além de ter levando consigo quatro notebooks e uma televisão do comércio. Imagens das câmeras de segurança capturaram o momento que dois indivíduos arrombaram o portão do estabelecimento.

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As digitais do suspeito foram encontradas no local do crime. Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o exame papiloscópico identificou as impressões digitais, o que reforçou a suspeita de autoria do crime. O crime, que aconteceu no dia 23 de junho deste ano, está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), que buscar cumprir a prisão preventiva do suspeito.

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Confira o vídeo das câmeras de segurança:

Ainda de acordo com a corporação, o Wesllem André possui antecendentes criminais por crimes de falsa identidade, tráfico de drogas e crimes patrimoniais, além de registros de fuga durante pena. Crimes estes que endossam a possibilidade de envolvimento em uma nova prática criminosa.

No momento, ele encontra-se foragido, e qualquer informação que possa contribuir para que ele seja localizado pode ser repassada, através do Disque-Denúncia 197. A PCDF reforma que a denúncia pode ser anônima e o sigilo será absoluto.

