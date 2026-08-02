Celina diz que candidatura de Michelle muda cenário no DF

Na semana passada, Michelle publicou vídeo em que disse ter sofrido humilhação de Flávio. Na terça-feira, ela anunciou a saída do PL Mulher - (crédito: Reprodução/Instagram)

A definição da chapa majoritária ao Senado Federal também marcou a convenção da União Progressistas realizada neste domingo (2/8), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Questionada sobre as declarações do presidente do MDB-DF, que afirmou ainda negociar espaço para o partido na disputa ao Senado, a candidata à reeleição ao Governo do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que a confirmação da candidatura de Michelle Bolsonaro alterou o cenário político.

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Segundo Celina, havia uma expectativa de o MDB indicar o deputado federal Rafael Prudente (MDB) para uma das vagas ao Senado, caso Michelle decidisse não disputar a eleição. "Existia uma grande expectativa do MDB. Se a Michelle não fosse candidata, eles teriam o nome de Rafael Prudente para o Senado", disse.

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Cadeiras

No último sábado (1º), o presidente do MDB-DF, Wellington Luiz, havia informado que o partido negociava a possibilidade de indicar um candidato ao Senado. “Estamos negociando com a nossa governadora de forma apartada. O apoio a ela já existe, independente dessa situação ou não, mas o MDB é um partido grande e está à disposição para também ter um nome na vaga majoritária do Senado”, afirmou.

O líder da sigla local explicou que a definição dependia das negociações entre os partidos da base aliada. "Depende muito das negociações com o PL. São negociações que estão sendo feitas e, dependendo do resultado lá, o MDB mais uma vez vai juntar força com a nossa governadora”, destacou.