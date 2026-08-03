DF segue sob alerta de baixa umidade nesta segunda-feira (3/8)

Tempo seco e temperaturas elevadas fazem parte da previsão do tempo para esta segunda-feira (3/8) - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

Os moradores do Distrito Federal devem continuar sentindo os efeitos de baixa umidade ao longo desta semana. Nesta segunda-feira (3/8), de acordo com dados do Instituto Nacional de Metereologia, a umidade do ar pode variar em 20 a 25%, número já classificado para a emissão do aviso amarelo, que acontece sempre que a seca atinge índices entre 20% a 30%.

As recomendações do Instituto é que cidadãos bebam bastante água ao longo do dia. A meteorologista Thaís Cortez ainda indicou evitar tomar sol nos horários mais quentes do dia, assim como não fazer exercícios físicos exautivos durante os períodos de maior calor. Thaís compartilha que a temperatura do DF deve ficar entre 27°C a 28°C, enquanto a mínima na capital chegou 13°C nas primeiras horas do dia.

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Nesta segunda-feira (3/8), o tempo se mantém estável, sem previsão de chuva, apesar do céu apresentar variação de nebulosidade.