TSE abre urna eletrônica para estudantes nesta segunda (3/8) em Brasília

Uma ação educativa marcou o início da primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, nesta segunda-feira (3/8), realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Uma demonstração prática do funcionamento da urna eletrônica foi oferecida aos alunos do Centro de Ensino Médio Elefante Branco, com o objetivo de mostrar a transparência, auditabilidade e segurança do sistema eletrônico, além de aproximar os jovens da Justiça Eleitoral.

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O coordenador de Tecnologia Eleitoral do TSE, Rafael Azevedo, conduziu uma demonstração prática da urna eletrônica para os estudantes. O ministro substituto do TSE, Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo, também participou da atividade. Ambos são ex-alunos da instituição. Durante o encontro, o coordenador abriu um equipamento diante do público para apresentar sua estrutura interna, explicar os mecanismos de segurança e esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro.

A Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação é desenvolvida por meio de uma estratégia integrada de comunicação do TSE, em articulação com os Tribunais Regionais Eleitorais de todo o país. O objetivo é ampliar o conhecimento da população sobre o funcionamento, a transparência, a auditabilidade e a segurança do sistema eletrônico de votação, além de fortalecer a confiança da sociedade nas eleições brasileiras.

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Segundo Rafael Azevedo, a abertura física da urna é um processo simples e as proteções do equipamento são altamente seguras e robustas. “Durante a apresentação, desmontamos a urna eletrônica e explicamos, de forma acessível, os princípios que orientam seu funcionamento e segurança, desde a arquitetura do equipamento até os mecanismos que garantem a integridade e o sigilo do voto. O objetivo é mostrar que transparência e segurança caminham juntas no processo eleitoral brasileiro”, afirma Azevedo.

Os estudantes conheceram os componentes internos da urna, observaram os circuitos eletrônicos e compreenderam como o equipamento opera durante as eleições. A proposta é transformar conceitos técnicos em informações acessíveis ao público jovem.

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“Muitas pessoas se surpreendem ao descobrir que a urna pode ser aberta com facilidade para fins de manutenção e fiscalização. No entanto, isso não significa vulnerabilidade. O sistema é desenvolvido para impedir qualquer alteração indevida dos votos e garantir que o voto registrado seja exatamente o voto apurado”, explica o coordenador.





















