InícioCidades DF
ELEIÇÕES 2026

Presidente do União Brasil-DF destaca participação feminina nas eleições

Manoel Arruda, presidente do União Brasil-DF, falou ao CB.Poder sobre a aliaça com o PP, que formou a Federação União Progressista, e o apoio a Celina Leão

Manoel Arruda, presidente do Uniao Brasil-DF - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)
Manoel Arruda, presidente do Uniao Brasil-DF - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)

O presidente do União Brasil-DF, Manoel Arruda, foi o entrevistado do Esquenta CB. Poder Eleições 2026, programa em parceria entre TV Brasília e Correio Braziliense desta segunda-feira (3/8). Aos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza, ele falou sobre as articulações do partido para o pleito deste ano. “Eu enxergo a nominata — da União Progressista — como a mais equilibrada, com a escolha dos candidatos”, afirmou.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Nesta eleição, o União Brasil e o Partido Progressista (PP) se reúnem em uma federação. Ele destacou que a escolha dos nomes levou em conta o potencial de cada candidato para desempenhar um bom papel na disputa. Um dos pontos citados por Manoel é a presença de quatro mulheres (candidatas à Câmara Federal), o que deve tornar a federação a legenda com o maior número de candidatas no Distrito Federal. Segundo Manoel Arruda, a expectativa é a de eleger um deputado ou deputada federal pela federação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O presidente do União Brasil-DF ressaltou que acredita na capacidade de Celina Leão para governar e enalteceu as alianças com partidos como o PL e o número de candidatos: "Cada legenda tem 25 candidatos. São mais de 250 candidatos que vão trabalhar em prol da eleição da governadora Celina, fora os federais", apontou.

Manoel Arruda destacou ainda a atuação de Celina após o afastamento do então governador Ibaneis Rocha, no período posterior aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Para ele, a gestora demonstrou capacidade de articulação com diferentes esferas de poder — incluindo Judiciário e governo federal — em um momento de forte instabilidade institucional. "Não tenho dúvida que ela é um nome extremamente preparado e capaz de seguir", afirmou.

Assista ao programa na íntegra


 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
GC
GC

Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 03/08/2026 21:59 / atualizado em 03/08/2026 22:02
SIGA
x