Presidente do União Brasil-DF destaca participação feminina nas eleições

O presidente do União Brasil-DF, Manoel Arruda, foi o entrevistado do Esquenta CB. Poder Eleições 2026, programa em parceria entre TV Brasília e Correio Braziliense desta segunda-feira (3/8). Aos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza, ele falou sobre as articulações do partido para o pleito deste ano. “Eu enxergo a nominata — da União Progressista — como a mais equilibrada, com a escolha dos candidatos”, afirmou.

Nesta eleição, o União Brasil e o Partido Progressista (PP) se reúnem em uma federação. Ele destacou que a escolha dos nomes levou em conta o potencial de cada candidato para desempenhar um bom papel na disputa. Um dos pontos citados por Manoel é a presença de quatro mulheres (candidatas à Câmara Federal), o que deve tornar a federação a legenda com o maior número de candidatas no Distrito Federal. Segundo Manoel Arruda, a expectativa é a de eleger um deputado ou deputada federal pela federação.

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O presidente do União Brasil-DF ressaltou que acredita na capacidade de Celina Leão para governar e enalteceu as alianças com partidos como o PL e o número de candidatos: "Cada legenda tem 25 candidatos. São mais de 250 candidatos que vão trabalhar em prol da eleição da governadora Celina, fora os federais", apontou.

Manoel Arruda destacou ainda a atuação de Celina após o afastamento do então governador Ibaneis Rocha, no período posterior aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Para ele, a gestora demonstrou capacidade de articulação com diferentes esferas de poder — incluindo Judiciário e governo federal — em um momento de forte instabilidade institucional. "Não tenho dúvida que ela é um nome extremamente preparado e capaz de seguir", afirmou.

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